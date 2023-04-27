Об этом пишет AP.

5-й флот ВМС США на Ближнем Востоке идентифицировал судно как Advantage Sweet. Данные спутникового отслеживания судна от MarineTraffic.com показали, что оно находится в Оманском заливе к северу от столицы Омана Маскат. Оно недавно вышло из Кувейта и направлялось на Хьюстон в США.

Advantage Sweet подал сигнал бедствия в 13:15, находясь в международных водах, когда Иран захватил судно, сообщили в ВМС США.

"Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность, - говорится в заявлении 5-го флота. - Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер".

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что арест произошел после того, как "неизвестное судно столкнулось с иранским судном минувшей ночью в Персидском заливе, в результате чего несколько иранских членов экипажа пропали без вести и получили ранения". Другое судно, причастное к вероятному столкновению, не указано.

5-й флот заявил, что захват Ираном стал по меньшей мере пятым коммерческим судном, захваченным Тегераном за последние два года.

Менеджер танкера, турецкая фирма, не ответила на запросы комментариев. Его указанным владельцем оказалась китайская компания.