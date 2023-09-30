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ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию по эвакуации двух украинских десантников

30 сентября, 2023 суббота
09:21
Война с Россией

Военно-Морские силы вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины провели успешную спецоперацию по эвакуации двух военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВСУ с временно оккупированной территории

Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

Отмечается, что несколько недель назад управление разведки ВМС из оперативных источников получило информацию, что двое военнослужащих Десантно-штурмовых войск с начала полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированной территории.

Там они участвовали в боях с оккупантами, получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию. Все это время военные находились на нелегальном положении и успешно скрывались благодаря местным жителям.

"Было принято решение провести специальную операцию по спасению и эвакуации военнослужащих, подготовку и проведение которой поручили спецподразделению ВМС "Ангелы"", - добавляют в пресс-центре.

Сообщается, что в сжатые сроки военные подготовили план эвакуации десантников, к реализации которого также были привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ для обеспечения огневого прикрытия при выходе группы.

"Благодаря совместным усилиям на днях двух военнослужащих, которые более полутора лет находились на оккупированной территории, удалось вывести на подконтрольную Украине территорию. Спасибо побратимам из ГУР и ДШВ за участие и помощь. Каждая жизнь важна", - подчеркнули в ВМС.

  • К слову, 14 сентября на Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливаемых врагом.
военные силы Украины
ГУР
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