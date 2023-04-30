ВМС Финляндии и Швеции пребывают в состоянии боевой готовности из-за приближения российских кораблей к энергообъектам этих государств, - командующая ВМС Швеции
В ВМС Финляндии и Швеции сообщили о повышенной боевой готовности из-за приближения российских кораблей к ветровым электростанциям и подводным электрокабелям
Об этом сообщила командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум.
"Мы убеждены, что Россия это сделала, определенным образом отметила цели на карте", - отметила Хаслум.
Она подчеркнула, что существует риск саботажа и уничтожения россиянами подводных электрокабелей и других энергообъектов. Командующая уверена, что это один из способов провести операцию против Швеции и Финляндии.
Шведский флот пребывает в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить возможную диверсию со стороны РФ.
"Мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь вблизи целей, так и продемонстрировать свою волю защищаться", - подчеркнула Хаслум.
Она также подчеркнула, что проводить картографическую деятельность в водах другой страны, как это делает Россия – запрещено.
- Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что из страны будут высланы пять российских дипломатов.
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