Об этом сообщила командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум.

"Мы убеждены, что Россия это сделала, определенным образом отметила цели на карте", - отметила Хаслум.

Она подчеркнула, что существует риск саботажа и уничтожения россиянами подводных электрокабелей и других энергообъектов. Командующая уверена, что это один из способов провести операцию против Швеции и Финляндии.

Шведский флот пребывает в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить возможную диверсию со стороны РФ.

"Мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь вблизи целей, так и продемонстрировать свою волю защищаться", - подчеркнула Хаслум.

Она также подчеркнула, что проводить картографическую деятельность в водах другой страны, как это делает Россия – запрещено.