Об этом генерал написал в Facebook, – информирует Эспрессо.TV.



"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским кафиров - дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя", — написал генерал.



Я генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал оборону против вас на Донетчине.



Я – в ваших санкционных списках. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовывали покушения на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, самый близкий к знаменитому полку "Азов".



Это моя личная инициатива.



Моя жизнь принадлежит мне одному, и я его предлагаю в обмен на жизнь детей, которые еще остаются в Мариуполе", — написал Аброськин.

Напомним, Украина требует от Красного Креста и ООН помочь уволить захваченных оккупантами под Мариуполем водителей и спасателей, — Верещук.

Мариуполь обстреляли корабли военно-морского флота РФ, – Азов.

Убежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода, — председатель Донецкой ОГА.

В Мариуполе ужасная гуманитарная ситуация. Люди остались без света, воды и пищи, – житель Мариуполя.