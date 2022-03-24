Вместо живых детей предлагаю себя. Генерал Аброськин готов отдать свою жизнь в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя
Экс-руководитель ГУ Национальной полиции в Донецкой области, заместитель руководителя Нацполиции Украины, генерал Вячеслав Аброськин предложил оккупантам обмен: собственную жизнь вместо детей, оставшихся в Мариуполе.
Об этом генерал написал в Facebook, – информирует Эспрессо.TV.
"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским кафиров - дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя", — написал генерал.
Я генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал оборону против вас на Донетчине.
Я – в ваших санкционных списках. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовывали покушения на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, самый близкий к знаменитому полку "Азов".
Это моя личная инициатива.
Моя жизнь принадлежит мне одному, и я его предлагаю в обмен на жизнь детей, которые еще остаются в Мариуполе", — написал Аброськин.
- Напомним, Украина требует от Красного Креста и ООН помочь уволить захваченных оккупантами под Мариуполем водителей и спасателей, — Верещук.
- Мариуполь обстреляли корабли военно-морского флота РФ, – Азов.
- Убежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода, — председатель Донецкой ОГА.
- В Мариуполе ужасная гуманитарная ситуация. Люди остались без света, воды и пищи, – житель Мариуполя.
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