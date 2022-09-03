Об этом говорится в заявлении организации "АТО ВПО".

"На фронте воюют тысячи бойцов с временно оккупированных территорий, потерявших жилье и имущество. Восемь лет большая часть бойцов АТО ВПО остается бездомными. Тем временем Рада в разгар войны планирует возобновить финансирование строительства дорог. Украинцы жертвуют на ВСУ последнее, тысячи людей потеряли дома - в то же время, чиновники, как в "старые-добрые" времена намылились пилить бюджет на "Большом строительстве"?!", - отмечается в обращении.

Как отмечают в "АТО-ВПО", для того чтобы решить вопрос жилья для защитников Украины с временно оккупированных территорий, Кабмин в 2018 году принял постановления #280 и 719, идея которых заключалась в получении людьми средств на покупку жилья.

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"На словах хорошо, а по факту денег на финансирование этой программы выделялось критически мало для реального решения проблемы", – говорят в организации.

"В конце 2021 года появилась надежда в виде дофинансирования на текущий год и полного закрытия вопроса в 2022 году. За счет дофинансирования более двухсот семей АТО ВПО таки смогли приобрести жилье, а остальные ждали своей очереди в следующем году. А дальше началось полномасштабное вторжение - и логично , что приоритеты изменились. Предусмотренные на финансирование жилья средства забрал резервный фонд. И эти действия власти вполне понятны. Сообщество АТО ВПО четко осознает, что в стране война, и мы не хотим доить обескровленное государство. Но мы хотим получить ответы", - продолжают воины-пререселенцы.

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В частности, они возмущены планами властей "разблокировать программу "Большого строительства" в разгар войны", а также новостью о том, что на освещение деятельности ВР выделили более 400 млн человек.

"Вместо этого решения по АТО ВПО формулируются по принципу: пацаны, вы красавчики, но с вами будем разбираться после победы. Вы со своими детьми бомжуете 8 лет, побомжуете еще. А между тем, некоторые ребята не дождались выплат, потому что ушли на фронт, находясь в статусе бомжа. И, возможно, уже не дождутся...", - заключают в организации "АТО-ВПО".

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