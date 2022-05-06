Вместо западного мира - азиатский: теперь РФ продает нефть на азиатском рынке и демпингует, - эксгосуполномоченный антимонопольного комитета
Агия Загребельская отметила, что ранее на азиатском рынке продажи нефти передумали арабские страны – страны Ближнего Востока и Персидского залива
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Сейчас мы видим, что РФ не просто вышла на азиатский рынок, но и начинает там демпинговать, что тоже не всем особо нравится", – сказала Загребельская.
Эксперт подчеркнула, что де-факто эмбарго на российские нефтепродукты начало действовать.
"Мы уже видим, что российская нефть уже стоит 70 долларов, в то время как нефть других стран стоит свыше 100 долларов. Это значительные скидки на российскую нефть из-за ее токсичности – никто не хочет ее покупать. С каждым днем Россия начинает все меньше и меньше зарабатывать на нефти", – сказала Загребельская.
Также она добавила, что ранее Россия продавала свою нефть на западный рынок, сегодня у нее нет возможности в больших объемах этого делать.
"Например, с момента полномасштабного вторжения России в Украину объем потребления российской нефти в Германии упал на 70%. Такую же тенденцию мы можем увидеть по другим западным странам. Поэтому РФ вынуждена продавать свою нефть на азиатских рынках со скидками", – отметила эксперт.
- Сокращение экспорта в РФ ударит по экономике не меньше, чем отказ от энергопродуктов. По словам ассоциированного эксперта CASE Украина Евгения Дубогрыза, Украина должна педалировать санкции против России не только в направлении нефтегазового эмбарго, но и в направлении сокращения экспорта в РФ.
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