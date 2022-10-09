Об этом он Арвидас Анушаускас написал в своем твиттере.

"Вместо тактического ядерного оружия активируют Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель – отвести как можно больше (Украины, – ред.) сил с фронта к границе с Беларусью", – написал он.

Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим. Ему была вручена дипломатическая нота, в которой белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

В МИД Украины назвали обвинения в подготовке удара очередными инсинуациями белорусского режима.

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