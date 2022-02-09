Вместо выхода на орбиту: SpaceX прогнозирует сгорание до 40 спутников Starlink из-за магнитной бури
Компания SpaceX из-за влияния магнитной бури прогнозирует сгорание 40 из 49 спутников Starlink, запущенных на прошлой неделе, вместо их выхода на орбиту
Об этом говорится на сайте SpaceX.
Компания SpaceX 3 февраля запустила 49 спутников на низкую околоземную орбиту. Ожидается, что из-за магнитной бури 80% из них сгорят.
Магнитная буря произошла 4 февраля. Она нагрела атмосферу Земли и увеличила ее плотность, в результате чего атмосферное сопротивление стало на 50% больше, чем во время предыдущих запусков.
Спутники должны были избежать шторма, но из-за атмосферных условий они не смогли выполнить маневры. Повышенное сопротивление на малых высотах не позволило им развить скорость для подъема на рабочую орбиту.
Часть спутников вернется в атмосферу Земли и сгорит в ней.
В SpaceX отметили, что Starlink разработаны таким образом, что при повторном входе в атмосферу планеты они распадаются и не создают космического мусора.
- Напомним, 3 февраля тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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