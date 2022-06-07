Вместо "Войны и мира" украинские школьники будут изучать правила противоминной безопасности
Министерство образования и науки уберет из школьной программы роман русского писателя Льва Толстого "Война и мир" из курса зарубежной литературы
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ .
По его словам, из программы зарубежной литературы, среди прочего, будет исключен роман Льва Толстого "Война и мир".
"Такого в Украине изучать не будут, то есть все, что воспевают орковские войска, все оно исчезнет из программы зарубежной литературы. История Украины и всемирная история - мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды", - рассказал Витренко.
Он добавил, что сейчас продолжаются дискуссии о том, изучать ли произведения других русских писателей и подчеркнул, что новые программы разрабатываются и по остальным предметам.
"Сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты в МОН, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами. В частности, изменения будут касаться усиления практической направленности предмета "Защита Отечества". Дети имеют" знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознавали, что нельзя трогать, что несет для них опасность", - сказал Витренко.
- 7 июня Андрей Витренко заявил, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября , а школьники будут учиться в режиме офлайн.
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