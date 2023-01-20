Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет на брифинге по модели вступительной кампании в 2023 году, передает Интерфакс-Украина .

"Сегодня единственным инструментом вступления является внешнее независимое оценивание, но учитывая ситуацию с безопасностью мы моделируем максимально безопасное вступление, учитываем мнение родителей и абитуриентов и подаем на рассмотрение Верховной Рады совместно согласованную модель приема в рамках усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ) по вступлению в 2023 году", - заявил он.

В частности, усовершенствованный национальный мультипредметный тест будет состоять из двух обязательных предметов: украинский язык и математика, а также одного предмета по выбору: история Украины, иностранный язык (английский, французский, немецкий или испанский язык), физика, химия или биология (сделать выбор необходимо при регистрации на НМТ).

Раньше на ВНО обязательны были украинский язык и история Украины.

Продолжительность тестирования будет 180 минут, в него войдут три блока предметов, а время можно будет распределять по блокам самостоятельно.

По украинскому языку, истории Украины, химии и биологии будет по 30 тестовых заданий, по иностранным языкам – 32 задания, по математике – 22 задания и по физике – 20 заданий.

Согласно правилам, поступающие на художественные и спортивные специальности будут сдавать и НМТ, и творческий конкурс.

Впервые о мультипредметном тесте как альтернативе ВНО Сергей Шкарлетт рассказал в ноябре 2022 года.

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