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"Вместо тысячи слов": астрономы показали наиболее подробные снимки Солнца

8 сентября, 2022 четверг
17:33

Национальный научный фонд США опубликовал несколько снимков, сделанных телескопом DKIST, являющихся наиболее подробными изображениями солнечной хромосферы

Как пишет universemagazine со ссылкой на nso.edu, для астрономов эти снимки "вместо тысячи слов", чтобы описать, каково наше Солнце.

Телескоп DKIST установлен на вершине потухшего вулкана, на острове Мауи - втором по величине в Гавайском архипелаге. Благодаря большому количеству безоблачных дней местные жители прозвали это место "Дом Солнца". Строительство DKIST началось в 2013 году, первые наблюдения он начал в феврале 2022 года.

На сегодняшний день DKIST является самым большим и совершенным в мире оптическим телескопом, способным снимать поверхность Солнца с беспрецедентным разрешением. Это достигается путём использования 4,24-метрового главного зеркала, а также ультрасовременной системы адаптивной оптики. DKIST уже несколько раз демонстрировал свои способности, были получены наиболее подробное в истории изображение солнечного пятна.

Новые снимки DKIST демонстрируют хромосферу – внешнюю оболочку Солнца, протяженностью около 10 000 км, которая окружает его фотосферу (видимую поверхность). Происхождение названия этой части солнечной атмосферы связано с ее красным цветом, вызванным тем, что в видимом спектре доминирует красная Hα (H-альфа) линия излучения водорода. Верхняя граница хромосферы не имеет выраженной гладкой поверхности, из нее постоянно происходят горячие выбросы, так называемые спикулы.

Изображение DKIST охватывает участок, протяженностью 82,5 тысячи км. Это почти в 7 раз больше диаметра Земли. Снимок был сделан на длине волны 486,13 нм, его разрешение составляет 18 км. Для лучшего понимания масштабов сотрудники обсерватории опубликовали дополнительную версию снимков с наложенной Землей.

Также было опубликовано и второе изображение, демонстрирующее аналогичный по размерам участок солнечной поверхности. Его получили с помощью видимого широкополосного тепловизора. Снимок был сделан на длине волны 430 нм, его разрешение составляет 18 км.

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