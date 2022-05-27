Вместо того чтобы стереть независимость Украины, Путин ее укрепил, - госсекретарь США Блинкен

Об этом Блинкен сказал , выступая в университете имени Джорджа Вашингтона.

"И хотя война еще не закончена, президент Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того, чтобы стереть независимость Украины, он ее укрепил. Вместо того чтобы разделить НАТО, он объединил его. Вместо того, чтобы утверждать силу России, он ее подрывает. И вместо того чтобы ослабить международный порядок, он объединил страны для его защиты", - подчеркнул он.

По словам госсекретаря, президент России представляет явную угрозу.

"Нападая на Украину три месяца назад, он также атаковал принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, чтобы защитить все страны от завоевания или принуждения. Поэтому так многие страны объединились, чтобы противостоять этой агрессии, потому что они видят в ней прямой покушение на фундамент своего собственного мира и безопасности", - добавил Блинкен.

Напомним, США готовятся предоставить Украине ракетные системы большой дальности. Украина ранее просила США и союзников о предоставлении РСЗО (ракетные системы залпового огня) большой дальности. Такое вооружение может запускать ракеты на сотни километров и может перевернуть ход войны.

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