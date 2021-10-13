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Вместо того, чтобы спасать людей от энергетического кризиса, власти фабрикуют дела за события 2014 года - Порошенко у Офиса Генпрокурора

13 октября, 2021 среда
21:11
Общество

Украина стоит на пороге масштабного энергетического кризиса, но Офис Зеленского больше интересует преследование "Европейской Солидарности" за события драматического 2014

Об этом у Офиса Генпрокурора заявил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко. Вместе с народными депутатами от "Европейской Солидарности" и "Голоса" Порошенко требовал в ОГПУ встречи с генпрокуроркою Венедиктовой.

"В стране царит энергетический кризис. В стране, как сегодня сообщили СМИ, в 10 раз меньше энергетического угля на электрических станциях, чем должно быть. Минимальный объем, который сегодня должен был быть, составляет 2 миллиона 850 тысяч тонн. Сегодня 660 тысяч тонн. Это означает, что страна к началу отопительного сезона остается возможно без электричества", - отметил Порошенко.

"Ситуация кардинально отличается от той, какой она была в 2014 году. В то время, когда мальчики из "95 Квартала" танцевали на корпоративах перед сепаратистами в Горловке, Украина, добровольцы, волонтеры, бойцы Вооруженных сил защищали нашу землю. А Правительство и я как Президент вынуждены были спасать ситуацию в условиях, которые им и не снились", - говорит Петр Порошенко.

"Пусть им кто-то расскажет, как делать операцию раненому воину, когда во всем городе нет света, под свечкой. Пусть им расскажут, как украинские женщины рожали в лифтах при отсутствии света. Это были веерные отключения в условиях тотальной блокады Российской Федерации", - напомнил пятый Президент.

"В ноября 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая Правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в каком угодно месте. В том числе взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники", - отметил лидер "Европейской Солидарности"».

Он также напомнил, что с ноября 2014 года были приостановлены поставки электроэнергии из России, тогда как Зеленский их возобновил.

"С ноября 2015 года была прекращена покупка российского газа, и с тех пор никто не слышал, что Украина ворует газ. Сразу же после оккупации была отключена и закрыта вся банковская система на оккупированных территориях. Для того, чтобы не дать возможность делать хакерские атаки, манипулировать и воровать украинские деньги. Ни одного отделения, по крайней мере таков был приказ СНБО, выполненный Нацбанком. И ни одного счета не было открыто. Хочу отметить, что за попытку фабриковать и фальсифицировать дела будет заплачена слишком большая цена теми, кто это сейчас делает"», - предостерегает пятый Президент.

"Почему за последние 2,5 года на 3 млрд 100 млн долларов купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум Зеленского - председатель "Укрэксимбанка" - точно не без согласования с Зеленским - выделяет 60 миллионов  долларов предприятию, имеющему отношение к угольной отрасли, которое работает на оккупированной территории? 60 миллионов долларов государственного банка", - возмутился Порошенко.

"Мы спасали страну в 2014-2019 годах. Выплата пенсий, которая и сейчас происходит для 600 тысяч пенсионеров, проживающих на оккупированной территории - это тоже финансирование терроризма? Как и выплата зарплат людям, которые тогда работали на украинских государственных предприятиях, платили налоги, НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и могли прокормить свою семью? Это совсем не то, что вы сейчас делаете, сотрудничая с Россией", - подчеркнул Порошенко.

"Об этом мы сейчас хотели поговорить с Генеральным прокурором", - резюмирует пятый Президент.

Порошенко
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