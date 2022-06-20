Вместо того чтобы плакать над русской, поговорим об украинской культуре

Вместо полемики с людьми, защищающими русскую культуру от общей ответственности за варварское вторжение России в Украину, мы предлагаем изменить приоритеты. Пожалуй, на восьмом году войны и на четвертом месяце российского нашествия, сеющего уничтожение всего на украинской земле, стоит приложить усилия, чтобы понять и позаботиться об украинской культуре. Чтобы впервые в истории попытаться понять, из чего она на самом деле складывается, заставляет украинское общество так яростно защищать свое отечество и свое право на украинскую идентичность. Трудно нам понять, почему интерес к культуре страны-агрессора, совершающей преступления против человечества, занимает столько места и привлекает подавляющее большинство интеллектуалов, аналитиков и публицистов, а рефлексия над обществом и культурой страны-жертвы, которую Россия хочет уничтожить, включая ее название и историю, происходит, скорее, на маргинесе.

По мнению украинских интеллектуалов, такой полный дисбаланс в подходе к этим вопросам возникает потому, что украинская культура является постколониальной культурой и как таковая вышла на международную арену, не защищенная в глазах мира никакими известными культурными признаками. Не имела она ни Толстого, ни Достоевского или Чайковского, ни каких-то общеизвестных символических предшественников, под чьим зонтиком мог бы укрыться современный украинский писатель или художник. Подпись/информацию "Украина" под украинским можно увидеть очень редко (хотя в последнее время несколько чаще), а вот подпись "Россия" есть везде! И потому, например, Александра Довженко, пережившего почти полстолетия под сталинским домашним арестом, и по сей день представляют как "великого российского кинорежиссера". А Николай Гоголь со своей двойной национальной идентичностью существует только как русский Николай, а не как Мыкола, то есть как русский писатель. Даже Тарас Шевченко, украинский Мессия, представлен в польской Википедии и как русский писатель! Оказывается, с украинским культурным наследием и культурным достоянием можно делать все, что кому-то придет в голову, – как в доме без хозяина. Поэтому не украинские классики работают, как это происходит в других странах, на современных творцов, а собственно последним приходится работать на свою классику, чтобы отдавать ее мировой культуре, вытаскивать на свет "утраченную" традицию, из которой вышла Украина.

Российское государство – независимо от названия, которое оно носит: Московское княжество, Российская империя, СССР, Российская федерация – неизменно, особенно за прошедшие двести лет, задействовало и продолжает осуществлять широкий спектр мероприятий и репрессий, чтобы не только уничтожить украинскую культуру и ее творцов, но чтобы не допустить их возрождения. Или, как сказал во Львове на рубеже 40-50-х годов прошлого века один сотрудник НКВД, " базы роста" для создания украинских элит и интеллигенции быть не может. Украинцев могут терпеть, говорит Оксана Забужко в Украинском палимпсесте, пока они в совершенстве выполняют навязанную им роль духовного и культурного донора русской культуры. Но категорическое "Нет!" появлялось и появляется всегда, когда они хотят независимости и самобытности своей культуры и истории. Поэтому Пушкин на русском языке творить мог, а вот другого великого поэта, писавшего на украинском языке Тараса Шевченко, царь осудил сначала на заключение, затем на многолетнюю ссылку в уголовном корпусе под самым строгим наблюдением с запретом писать и рисовать (ибо изображал украинские картины) . Что ж, Шевченко славил не матушку Россию , а непокорных казаков, и призывал Украину разорвать царские оковы.

Когда россияне писали так ценимые на Западе произведения, украинцы получили два указа – Валуевский и Эмский. Как писал министр Валуев, " малороссийского языка не было, нет и быть не может" – что подтвердил Эмский указ, запретив печатать на украинском языке книги, брошюры, прессу и переводы, даже с русского языка. Он также запрещал играть украинские театральные спектакли и печатать украинские тексты в музыкальных произведениях. Обучение в школах должно было вестись только на русском языке, из библиотек школ всех уровней украиноязычные книги изымались. Учителей и преподавателей из Киевского, Харьковского и Одесского школьных округов перевели на российские территории, а их место заняли русские. Позже советской власти было на что ссылаться – они просто расширили инструменты, введенные ее предшественником, царской империей.

Поэтому неудивительно, что когда в 1920-х годах на волне украинского возрождения культурной и научной жизни прозвучал известный и популярный лозунг Николая Хвылевого (этнического россиянина, украинца по выбору) о необходимости полностью оторваться от русской культуры «Долой от Москвы!», состоялась советская расправа над творцами "украинского культурного возрождения". За один день 1937 года в урочище Сандармох выстрелом в затылок был убит цвет творцов и лидеров украинского возрождения. В частности, погибли Лесь Курбас, Николай Кулиш, Олекса Слисаренко, Николай Зеров, Павел Филипович, Валерьян Пидмогильный. Этим символически одним выстрелом можно было прервать публичное вхождение в европейскую культуру плеяды украинских художников авангардных направлений в поэзии, литературе, театре и живописи. Лесь Курбас жил бы в другой, несоветской стране, оплодотворил бы европейский авангардный театр вместе с драматургом Николаем Кулишем, писатель Валерьян Пидмогильный со многими другими – европейскую современную литературу, а Михаил Бойчук вместе со своими учениками – европейскую живопись. В годы террора 1930-х советские репрессии охватили все слои украинской интеллигенции, а некоторые из них – в частности, духовенство, филологи, историки, писатели, кобзари, художники – были истреблены почти полностью. По подсчетам историка Ярослава Грицака тогда было ликвидировано около 80 процентов активной украинской интеллигенции. Поэтому мир мог – и дальше может – очаровываться достижениями русских писателей, поэтов, музыкантов, но не может восхищаться украинской культурой, потому что не знает творчества и достижений массово расстрелянных украинских художников.

Но террор 1930-х годов не завершил ликвидацию «базы роста» украинской интеллигенции и элиты. Прошло только четверть века, и следующее поколение украинской интеллигенции – то есть движение шестидесятников, состоявшее из поэтов, писателей, переводчиков, литературоведов, художников – должно было попасть в советские жернова уничтожения. Сначала шестидесятники требовали "только" права на развитие украинского языка и культуры в Украинской ССР и только затем, в результате жестких репрессий, радикализировались и начали борьбу с советской властью. За это их осуждали на многолетние лагеря и заключения в психбольницах (Леонид Плющ, генерал Петр Григоренко). Василий Стус, Валерий Марченко, Алла Горская, Юрий Литвин и многие другие погибли. Выжившие, как Иван Светличный, вышли из лагеря человеческой руиной.

В следующее десятилетие, в 1980-х, то же самое постигло основателей Украинского Хельсинкского союза: трудовые лагеря, ссылки, репрессии их семей. Принудительная интенсивная русификация Украины продолжалась до конца 1980-х годов. До самого конца существования СССР школы с украинским языком обучения ликвидировали, изменили украинскую азбуку, не публиковали значительную часть украинской классики, а за написанное на украинском языке стихотворение в высокопатриотическом духе, даже и неопубликованное, бросали в лагеря, как Николая Горбаля. Последние украинские политзаключенные были освобождены только в конце 1980-х годов.

С одной стороны, советская Россия следила, чтобы как общество в Украине, так и мир не узнали, что существует традиция и наследие украинской культуры на европейском уровне (вспомним хотя бы еще не названную Лесю Украинку). С другой стороны, она следила, чтобы в лоне российского/советского общества не ослабевал имперско-колониальный менталитет. И это удалось! В его плену оказались даже некоторые российские диссиденты, выдающиеся творцы, включая обоих лауреатов Нобеля Иосифа Бродского и Александра Солженицына, или такой режиссер, как Никита Михалков.

На 2014 год Путин и Россия имели за собой давнюю традицию (наш текст ограничивается только двумя столетиями) отрицания права украинцев существовать не как части "великой" российской или советской нации, вытеснения украинского языка ("наречие"), репрессий против всех сознающих свою национальную идентичность и борцов за право украинцев ее сохранить. Когда Россия аннексировала Крым и часть Донбасса, то сразу отправила в лагеря непокорных украинцев – среди политзаключенных оказался режиссер Олег Сенцов, ныне воюющий в рядах ВСУ и говорящий, что не снимет ни одного фильма, не напишет ни строчки сценария до победы Украины. В боях с россиянами на Востоке Украины в 2014-2022 годах как добровольцы воюют и погибают журналисты, преподаватели, инженеры, ученые и художники. В Украину тогда вернулся и погиб на Востоке от пули российского снайпера Василий Слипак, мировой славы оперный певец. На оккупированных Россией после 2014 года территориях уничтожено все, что было носителем украинства: школы, издания, издательства. С 24 февраля Россия при поддержке значительной части общества уже открыто, а не в гибридной войне заявила: "Вся украинская нация будет уничтожена!"

Почему же мы снова и снова слышим об обиженной великой русской культуре, о том, что она была и является эманацией настоящей, а потому другой, не варварской России? Разве это не единственный на протяжении веков момент подумать о том, что Россия сделала Украине, украинской культуре, украинской нации в прошлом и что она делает сейчас! Бомбардировки музеев, галерей, театров, в Мариуполе россияне жгли книги, посвященные событиям Евромайдана. Снова гибнут украинские творцы, журналисты и учителя. Художники добровольцами воюют на фронте, в территориальной обороне. Украинские дети, будущее Украины, гибнут от российских бомб, их насилуют и депортируют вглубь России. Землю уничтожают, а украинское зерно – как и во время Великого голода – крадут, вывозят в Россию, блокируют, чтобы в очередной раз если не вооруженно, так голодом уморить Украину.

И все же России так и не удалось прервать передачу культурной памяти Украины и ее стремление к независимости. Как объяснить это явление? Передача продолжалась. Какими-то подпольными путями, какими-то подводными течениями через какие-то переданные детям, внукам образы, воспоминания. Как писала Оксана Забужко, "вопрос, который встал перед нами: как из ненаблюдаемого, недокументированного того чего-то, чего нельзя продемонстрировать, подтвердить ни документом, ни рассказом, ни традицией, вдруг отзывается, проявляется что-то. Вдруг во время случайной встречи или разговора кто-нибудь оказывается носителем этой традиции, хотя сам этого не осознает. В Украине традиция устного предания греческого типа существовала всегда симметрично традиции, записанной в книгах. В определенные периоды она как бы рассыпается, куда-то исчезает, но, несмотря на это, существует".

И вот, к удивлению всего мира, начатое 24 февраля военное вторжение России «открыло» другое лицо Украины. А может быть, это благодаря эманации украинской культуры и традиции, записанной в порах кожи, в генах! Тысячи ее русскоязычных граждан, которых мир считал пророссийскими, не вышли с цветами приветствовать российскую армию как "освободителей" от украинской "оккупации", а вышли останавливать ее голыми руками перед своими городами и селами, бороться с "русским миром" и оккупантом, помогать Вооруженным Силам Украины в борьбе за право на свою страну, собственную землю и культуру. Может, именно сейчас пора писать и говорить именно об этом - и не должно ли это время продолжаться до момента, когда Россия проиграет эту войну?

Iza Chruślińska и Danuta Kuroń

Zamiast płakać nad kulturą rosyjską, mowmy o niszczonej kulturze ukraińskiej

Gazeta Wyborcza, 18.06.2022

Перевод: Zbruch