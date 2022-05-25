Вместо так называемых полицейских "ДНР" в Мариуполь вошли кадыровцы

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Последние события прямо указывают на победу группы влияния ФСБ-Пушилин над группой ФСБ-Саблин. Московские деньги пойдут в Донецк, а не в Мариуполь. В город уже зашли кадыровцы на смену так называемой милиции "ДНР". Работу полицейских-коллаборантов контролируют полностью государственные волонтеры России".

Самой интересной Андрющенко называет судьбу предателя – самопровозглашенного "мэра" Иващенко. Он больше нигде не появляется без "смотрящего" от Пушилина.

"Его задача не дать больше Иващенко вести политическую агитацию за себя и представителей группы Саблина. Сам Иващенко уже понял, что срок его годности идет на месяцы, если не на недели", – пишет советник мэра.

Теперь предатель, опасаясь за собственную безопасность, якобы пытается восстановить связи в Украине по линии ОПЗЖ и хочет разыграть карту "я патриот, но меня заставили".

"Что это для Мариуполя? Для Мариуполя это ничего. Восстанавливать и улучшать жизнь никто не собирался, просто один вор переиграл другого. Но наблюдать за пауками в банках - очень интересное развлечение", - подытожил Петр Андрющенко.