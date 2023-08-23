Вместо Суровикина воздушно-космическими силами РФ будет командовать генерал Афзалов, - росСМИ
Генерала Виктора Афзалова якобы назначили временно исполняющим обязанности командующего Воздушно-космическими силами России: он заменит российского генерала Сергея Суровикина
Об этом информирует российское пропагандистское издание РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
"Экс-головком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин сейчас уволен с должности, временно исполняет обязанности главка ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", - сообщил собеседник российского издания.
Отмечается, что ранее, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне так называемой специальной военной операции, Афзалов уже был и.о. командующего ВКС.
Что известно об Афзалове
Виктор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Военный университет ПВО и Военную академию Генштаба.
Он был начальником расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО, начальником штаба – первым заместителем командующего российской армией ВВС и ПВО.
В июле 2017 года он был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го он занял должность начальника главного штаба Воздушно-космических сил России.
- 22 августа появилась информация, якобы российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего ВКС РФ. Одно из изданий заявило, что якобы "генерал армии Сергей Суровикин уволен с должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении".
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