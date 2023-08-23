Вместо Суровикина воздушно-космическими силами РФ будет командовать генерал Афзалов, - росСМИ

Об этом информирует российское пропагандистское издание РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

"Экс-головком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин сейчас уволен с должности, временно исполняет обязанности главка ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", - сообщил собеседник российского издания.

Отмечается, что ранее, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне так называемой специальной военной операции, Афзалов уже был и.о. командующего ВКС.

Что известно об Афзалове

Виктор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Военный университет ПВО и Военную академию Генштаба.

Он был начальником расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО, начальником штаба – первым заместителем командующего российской армией ВВС и ПВО.

В июле 2017 года он был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го он занял должность начальника главного штаба Воздушно-космических сил России.