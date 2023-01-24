Вместо строить метро на Виноградарь положил деньги на депозит: с генподрядчика взыскали ₴139 млн
Прокуратура через суд взыскала с генподрядчика более 139 млн гривен в бюджет Киева за нецелевое использование бюджетных средств при строительстве метро на столичный жилмассив Виноградарь
Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в telegram.
Стало известно, что северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск прокурора о взыскании с генерального подрядчика строительства двух новых станций метро Сырецко-Печерской линии метрополитена более 139 млн грн в столичный бюджет.
Как установила прокуратура, строительная компания использовала не по целевому назначению средства местного бюджета, выделенные на финансирование строительства линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.
В частности, отмечается, что полученные таким образом из бюджета средства генподрядчик разместил на депозитные счета в банковском учреждении, в результате чего указанная коммерческая структура незаконно обогатилась за счет территориальной громады.
Законодательство запрещает такие действия. В этой связи Киевская городская прокуратура обратилась с исковым заявлением к генподрядчику о взыскании безосновательно полученной прибыли в пользу территориальной громады в лице Киевского городского совета.
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и выводами хозяйственного суда первой инстанции о наличии оснований удовлетворения иска.
- 2 января сообщалось, что на ряде станций киевского метро из-за перепадов напряжения работают не все турникеты.
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