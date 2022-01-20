Вместо шести кубиков - шесть ящиков пива: Фьюри ответил на критику своей физической формы

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Тайсона Фьюри, он всегда выглядит как будто в плохой форме, но, в отличие от атлетического соотечественника Энтони Джошуа, до сих пор остается непобедимым.

"Я всегда не в форме. Я никогда не выгляжу в форме. Но важен только двигатель. Я всегда использую Энтони Джошуа как пример. Энтони Джошуа накачан, но у него нет лучшего двигателя в мире. Его нокаутируют", - сказал Фьюри.

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) напомнил, что не проигрывает 13 лет.

"У меня нет никаких мышц. Шесть кубиков? У меня только шесть ящиков светлого пива в холодильнике. Но я могу драться, я продолжаю и продолжаю побеждать. Непобедим 32 поединка, 13 лет. Так что немного жирка никому не повредит. И хорошо быть жирным. Я должен быть немного рыхлым, это согревает меня зимними ночами", - рассказал Фьюри.

Напомним, 18 января стало известно, что Энтони Джошуа рассматривает возможность разрешить Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком.

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