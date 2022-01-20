Вместо шести кубиков - шесть ящиков пива: Фьюри ответил на критику своей физической формы
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что ему не нужны рельефные мышцы для того, чтобы оставаться непобедимым на ринге
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам Тайсона Фьюри, он всегда выглядит как будто в плохой форме, но, в отличие от атлетического соотечественника Энтони Джошуа, до сих пор остается непобедимым.
"Я всегда не в форме. Я никогда не выгляжу в форме. Но важен только двигатель. Я всегда использую Энтони Джошуа как пример. Энтони Джошуа накачан, но у него нет лучшего двигателя в мире. Его нокаутируют", - сказал Фьюри.
Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) напомнил, что не проигрывает 13 лет.
"У меня нет никаких мышц. Шесть кубиков? У меня только шесть ящиков светлого пива в холодильнике. Но я могу драться, я продолжаю и продолжаю побеждать. Непобедим 32 поединка, 13 лет. Так что немного жирка никому не повредит. И хорошо быть жирным. Я должен быть немного рыхлым, это согревает меня зимними ночами", - рассказал Фьюри.
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Напомним, 18 января стало известно, что Энтони Джошуа рассматривает возможность разрешить Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком.
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