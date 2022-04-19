Вместо российского, в Европу начали поступать индонезийский уголь

Об этом сообщает китайское информагентство Синьхуа.

"Мы отправили около 300 тыс. тонн угля в Нидерланды и Испанию. Однако это разовая закупка, а не долгосрочный контракт", - заявил финансовый директор компании Лукман Лие.

По его словам, хотя компания открыта для запросов со стороны европейских стран, она по-прежнему будет отдавать приоритет азиатскому рынку и его крупнейшим покупателям, таким как Китай, Япония, Республика Корея и Малайзия.

Отметим, что европейские страны заявили , что в августе могут отказаться от российского угля. В частности, 7 апреля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил , что Германия может прекратить импорт российского угля за 120 дней.

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