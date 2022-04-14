Вместо россиянина членом Постоянного Форума ООН по коренным народам избран крымский татарин
Членом Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов избран представитель Украинского государства, крымский татар Сулейман Мамутов
Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Хорошие новости из штаба ООН в Нью-Йорке. Сулейман Мамутов избран членом Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов как представителя Украинского государства", - написал Чубаров.
Он поздравил Сулеймана Мамутова от имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично "с оказанным ему высоким доверием".
Глава Меджлиса также сообщил, что РФ выведен из состава Постоянного Форума ООН по коренным народам. Это решение, по его словам, вступает в силу 1 января 2023 года.
"Итак, Украина – вперед! РФ – в направлении, в котором уже пошел российский корабль", – резюмировал Чубаров.
Комментируя это назначение, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова отметила в Facebook, что Украина "выбила" из состава Постоянного Форума ООН "неизменного" представителя - РФ.
"Это произошло! Украину впервые в истории избрали в Постоянный Форум ООН по вопросам коренных народов. Причем не просто выбрали. Мы выбили неизменного – РФ! Площадка, где Россия больше двух десятков лет занимала место в руководящем органе Форума по региональной группе", - написала Джапарова.
По ее словам, Сулейман Мамутов – "чрезвычайно сильный кандидат".
"Юрист-международник, имеющий опыт работы в международных организациях, сын ветеранов национального движения крымских татар – юриста Хатидже Мамутовой и главного редактора крымскотатарской газеты Qirim (Кирим) Бекира Мамутова".
Как считает Джапарова, назначение Сулеймана Мамутова "позволит еще громче рассказывать о коренных народах Украины - караимах, крымчаках и крымских татарах".
Отметим, сегодня Россия провалилась на выборах в ряд органов ООН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что в результате тайных голосований на заседании Экономического и социального Совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН России не удалось продолжить свое членство в Постоянном форуме коренных народов. Не прошла Россия и в Комитет ООН по неправительственным организациям, который также является вспомогательным органом ЭКОСОС. Кроме того, РФ провалилась на выборах в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и "ООН-Женщины".
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