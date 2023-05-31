Вместо Путина Россия отправит другого представителя на инаугурацию Эрдогана
Спикер российской госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Об этом сообщают российские СМИ.
"Да, Вячеслав Викторович Володин", - ответил помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков на вопрос, известно ли, кто будет представлять РФ на церемонии.
Точная дата инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока неизвестна. Однако, по предварительной информации, событие может произойти 3 июня.
- 31 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин планируют посетить Турцию.
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