Вместо Путина Россия отправит другого представителя на инаугурацию Эрдогана

Об этом сообщают российские СМИ.

"Да, Вячеслав Викторович Володин", - ответил помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков на вопрос, известно ли, кто будет представлять РФ на церемонии.

Точная дата инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока неизвестна. Однако, по предварительной информации, событие может произойти 3 июня.