Об этом сообщает издание Blommberg со ссылкой на собственные источники.

На условиях анонимности один из источников сообщил изданию, что вместо Путина на саммит G20 поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретари МИД РФ и Кремля еще не прокомментировали эту информацию.

Отмечают, что такое решение спровоцировано стремлением Кремля оградить своего президента от потенциальной напряженности на саммите из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это позволит Путину избежать прямой конфронтации с другими мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена. Последний назвал президента РФ "военным преступником".

8 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки в онлайн-формате.

В тот же день президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин также примет участие в саммите дистанционно.

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил , что Путин не будет участвовать в саммите G20.