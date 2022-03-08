Вместо платьев - флисовая одежда. Компания украинского дизайнера ANDRE TAN шьет для нужд ВСУ

Об этом Андре Тан написал в своем Instagram и поделился фотографиями из мастерской.



"Могли ли мы представить, что компания ANDRE TAN в 2022 году будет шить бронежилеты вместо платьев, флисовую одежду вместо юбок, нижнее мужское белье вместо изысканной женской одежды", - подписал фото дизайнер.



Он добавил, что гордится своей командой, которая под обстрелами шьет необходимые вещи.



"Мы гордимся, что сегодня делаем именно это! Мы гордимся нашей командой, которая под обстрелами шьет необходимую одежду для ВСУ и терробороны. Гордимся, что часть величественной истории, которая непременно закончится победой, нашей общей победой!"



Также Тан рассказал, что на сегодняшний день в мастерской уже было отшито более 1000 флисовых кофт и более 1000 флисовых штанов; более 2000 единиц нижнего белья и более 1000 теплых жилетов, а также 500 спальных мешков.



Дизайнер добавил, что не хватает флиса. Попросил помочь найти ткань и призвал принять участие в сборе денег для закупки необходимой ткани.