Вместо Paint или игры в Сапера дети будут изучать ИИ и программирование: Минцифры запускает новый проект в Дии
Минцифра запустила пилотный проект "IT-студии" в Дия. Освита для школьных уроков информатики, где дети будут изучать механизмы работы искусственного интеллекта и программирования
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Содержание обновленного курса информатики включает цифровую грамотность, медиатворчество, вычислительное мышление и программирование, анализ данных и моделирования, цифровое гражданство. Образовательные материалы разработаны в соответствии со стандартами Новой украинской школы.
"Теперь вместо рисования в Paint или игры в Сапера дети получают актуальные знания на уроках информатики - от искусственного интеллекта до программирования. Чтобы забетонировать эти изменения, запускаем отдельный модуль для учеников, учителей и родителей на Дия.Освита", - написал Федоров.
Платформа поможет учителям информатики построить учебный процесс, учитывающий потребности каждого ученика, родителям будет удобнее следить за успехами ребенка, а учащиеся получат дополнительные полезные знания в интерактивном формате. Минцифры привлекают экспертов и специалистов IT-сферы, чтобы развивать платформу и расширять список полезных материалов.
Михаил Федоров убежден, что обновленная информатика поможет школьникам сделать первые шаги в ІТ, а затем запускать инновационные продукты и работать в миллиардных компаниях.
Пилотный проект "ІТ-студии" для полного переосмысления урока информатики был запущен в прошлом году только в некоторых школах, а сейчас проект масштабируется на всю Украину.
Начать изучение искусственного интеллекта и программирования по школьной программе можно по ссылке .
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