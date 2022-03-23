"Вместо орков - Росгвардия. Людей задерживают и пытают": депутат Херсонского горсовета
Оксана Погомий подчеркнула, что оккупанты пытают людей, выбивают из них признание, что они якобы "Правый сектор" или ТрО
"Во время пыток оккупанты бьют током, стреляют в конечности. Скорее всего, они доводят человека до состояния, чтобы он был готов записать видео. Затем они распространяют его, как "освобождают" Украину", - сказала депутат в эфире Espreso TV.
Читайте также: Украине необходимо дипломатически работать с Китаем, Си Цзиньпинь уже "примеряет на себя регалии", что может влиять на Путина, - экс-руководитель Службы внешней разведки
Также Погомий отметила, что в городе пытаются оказывать гуманитарную помощь: "Мы стараемся прежде всего обеспечить нуждающиеся семьи. У нас была птицефабрика, орки не дали завезти зерно на нее, поэтому пришлось просто резать птицу. Потом ее раздали по городу людям, это хоть как-то помогло".
Читайте также: Ответом на то, кто наши союзники, станет то, кто приедет в Киев, - главный редактор онлайн-издания "Украинская правда"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное