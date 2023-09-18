Вместо ограничений по возрасту: зарегистрирован законопроект с другим условием отсрочки от мобилизации для соискателей второго образования

Авторами законопроекта №9672-2 являются нардепы Алексей Мовчан, Борис Приходько и Георгий Мазурашу. Последний также является автором законодательной инициативы, согласно которой граждане, получающие профессионально-техническое, профессиональное высшее и высшее образование на контрактной основе, могут по собственному желанию соглашаться на призыв на военную службу. В таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования бесплатно.

Нардепы предлагают оставить отсрочку от мобилизации тем мужчинам, которые получают второе или третье высшее образование в отдельных специальностях и предоставит особую поддержку в связи с дефицитом на рынке труда Украины. Это должно касаться специальностей, необходимых для восстановления экономики, независимо от того, впервые приобретается соответствующий уровень образования. Перечень важных специальностей должен быть утвержден Министерством образования.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов. При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.

29 августа нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов. Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.

А 4 сентября нардеп Федор Вениславский и его коллеги зарегистрировали законопроект, согласно которому отсрочку от мобилизации могут получить соискатели второго высшего образования в возрасте до 30 лет.

Также известно, что с 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету.