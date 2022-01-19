Вместо Лос-Анджелеса: церемонию Grammy проведут 3 апреля в Лас-Вегасе
Вручение музыкальной премии Grammy перенесли с 31 января на 3 апреля
Об этом говорится на сайте Grammy .
64-я церемония состоится 3 апреля на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Ранее вручение планировали провести 31 января в Лос-Анджелесе, однако мероприятие перенесли из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон".
"Мы рады впервые привезти Grammy в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С тех пор как мы объявили о переносе начальной даты шоу, мы получили много искренних сообщений о поддержке и солидарности со стороны сообщества артистов", - заявил гендиректор Академии звукозаписи Гарви Мэйсон.
Комик, актер и телеведущий Тревор Ноа станет ведущим церемонии вручения музыкальной премии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.24
Покупка 28.24Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное