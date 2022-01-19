Вместо Лос-Анджелеса: церемонию Grammy проведут 3 апреля в Лас-Вегасе

Об этом говорится на сайте Grammy .



64-я церемония состоится 3 апреля на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Ранее вручение планировали провести 31 января в Лос-Анджелесе, однако мероприятие перенесли из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон".



"Мы рады впервые привезти Grammy в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С тех пор как мы объявили о переносе начальной даты шоу, мы получили много искренних сообщений о поддержке и солидарности со стороны сообщества артистов", - заявил гендиректор Академии звукозаписи Гарви Мэйсон.



Комик, актер и телеведущий Тревор Ноа станет ведущим церемонии вручения музыкальной премии.

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