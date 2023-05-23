Правовую систему мордора подрегулируют так, что де-факто рядовой гражданин переходит на баланс государства и становится его материально-технической ценностью. Это обязывает бездумно следовать всем правительственным указаниям и приказам:

За первым свистком брать в руки, автомат, лопату или неподъемные долги государства.

Уголовный кодекс будет следить за тем, чтобы каждый русский оставался ответственным перед государством, иначе ему автоматически впаивают какую-нибудь статью: 5 лет за фейки, 25 инакомыслие или пожизненное — за государственную измену.

Читайте также: Путинские надсмотрщики за надзирателями

Современная РФ интенсивно галопирует назад, в 1933 год, в прошлый век, когда вождь и учитель Иосиф Сталин достиг апогея в превращении человека в ничтожный элемент системы

Читайте также: "Все идет по плану, но план хреновой"… Как изменят настройки головного мозга в русне

Есть также бонусные статьи УК — за призывы введения санкций или сотрудничество с международным уголовным судом… тем самым, который выписал бункерному повестку в Гаагу.

Современная РФ интенсивно галопирует назад, в 1933 год, в прошлый век, когда вождь и учитель Иосиф Сталин достиг апогея в превращении человека в ничтожный элемент системы. Для воспроизведения этой эпохи осталось немного: ввести трудодни, ввести индустриальное рабство, трудовые ГУЛАГи и провести коллективизацию.

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.