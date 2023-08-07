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OPINION

Вместо изгнания Шуфрича, в Раде хотят уничтожить Комитет свободы слова

Виктория Сюмар
7 августа, 2023 понедельник
19:06
Мнение

Нестор Шуфрич стал слишком токсичным для монобольшинства, хотя и так он прямо "долгожитель" как самый преданный соратник Медведчука

Но вместо того, чтобы избавиться от Шуфрича и ОПЗЖ, монобольшинство планирует… избавиться от Комитета по свободе слова.

Этот комитет в ВР работал в самые сложные времена — при цензуре Кучмы-Медведчука и Януковича-Левочкина. И был площадкой, где, по крайней мере, можно было поднять проблему прав журналистов и их возможности работать. По результатам этих обсуждений преступления против журналистов были криминализированы. А попытки цензуры после огласки иногда удавалось откатывать назад.

С 2019 г. в Комитете почти не оставили полномочий и де-факто попытались маргинализировать. Шуфрич этому явно помог, когда клеил рот скотчем за российскую пропаганду на медведчуковских каналах, но "не замечал" отключения украинских каналов и откровенной цензуры.

Теперь комитет хотят ликвидировать. За ненадобностью, очевидно. А свободу слова просто хотят передать комитету… по правам человека. Это полный нонсенс, ведь там точно нет людей, имеющих компетенции в информполитике и ни в одной (!) европейской стране эти сферы не объединяются в профильные комитеты. Скорее права человека объединяются с юстицией, а свобода слова с информполитикой.

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Так, в прошлом созыве комитет точно был одним из лидеров в формировании этой сферы. Инициативой комитета были и ограничения русского информационного продукта. И квоты на радио, и квоты на телевидении. И поддержка украинского книгопечатания. И разгосударствление. И гарантии независимости общественного вещателя. И усовершенствование защиты прав журналистов и еще многое. Это была открытая площадка для индустрии, журналистов, общественных активистов и просто заинтересованных лиц.

Со мной как главой комитета судился Медведчук, вернее его соратник Нимченко, тоже до сих пор спокойно на работе в Раде, за защиту журналистов и запрос отчета силовиков об этом. Словом, было много всего, что не нравилось пророссийским силам, но привело к существенным изменениям в украинском информпространстве.

Что такое ликвидация комитета сейчас? Это фактическое признание победы цензуры над свободой слова. "Не о чем говорить, потому что нет никакой свободы слова" - вот что это. Хотя именно свобода слова является одним из важных критериев, которые нужно выполнить для начала переговоров с Европейским союзом о членстве, и это важно.

Хотя на самом деле в этой области есть что делать. Недавние рекомендации Европарламента четко указывают на невозможность ограничения свободы слова и печати даже в особых условиях, то есть военного положения. Поэтому нам очевидно стоит:

- разработать и принять закон О военной цензуре. Возможно, по примеру Израиля, когда согласование информации происходит именно с военными и только по военным темам. Но не политическим — и вообще всем, как это сегодня в Украине в случае с марафоном. Его ежедневно курирует Минкульт с согласованием тем и гостей. Это прямая цензура. И это должно быть запрещено в соответствии с нормами Конституции.

– С марафоном надо заканчивать. Отсутствие альтернативной точки зрения и критического мышления творит общество пропаганды. Что это такое? Достаточно посмотреть на Россию и россиян. Выходить из этого состояния может быть труднее, чем мы ожидали.

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– Информационный военный марафон нужно оставить Общественному вещателю, он единственный должен финансироваться из госбюджета защищенной статьей.

- Русскоязычный телеканал Фридом должен стать иновещанием и доносить позицию Украины на английском, испанском, арабском или на тех языках, которые мы определим приоритетными, но на английском точно. Напомним, эта реформа была убита нынешним комитетом информполитики и монобольшинством.

- Медиарынок должен остаться рынком. И жить в равным условиям, а не как сейчас, когда часть олигархических каналов получает огромное финансирование из бюджета, а небольшие каналы выживают, как могут, да еще с тотальными ограничениями.

- Незаконное отключение от цифрового вещания должно немедленно прекратиться. Каналы вернуться к вещанию в цифре, а виновные в отключении должны за эти действия понести наказание.

- Доступ журналистов к заседаниям правительства и парламента может быть ограничен, но не запрещен! Контроль четвертой власти не следует пытаться убить окончательно. Это плохо кончится.

- Парламентский канал Рада должна перестать быть ручным инструментом Банковой, а стать полноценным парламентским каналом, как это есть в ЕС.

Это все о демократии и европейских стандартах. Если они нам не важны, то за что боремся?

Иногда с водой можно выплеснуть ребенка. Здесь вместе с Шуфричем стремятся выбросить целый комитет и главное — его сферу ведения, которая на самом деле имеет невероятно существенное значение для правильного вектора страны. Недаром в США это первая правка Конституции, а во всех нормальных странах прессу называют сторожевым псом демократии. Убить этого "пса" означает уничтожить демократию.

P.S. Кстати, по Шуфричу так спешат именно потому, что, по моей информации, против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и по статье "государственная измена". Напомню, его соратника Рабиновича даже заочно арестовал суд за "распространение нарративов государства-агрессора". Нарративы у них с Шуфричем были откровенно схожими.

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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