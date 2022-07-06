Об этом Данилов написал в twitter .

"О так называемых целях России. За четыре месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями.

Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План Путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", - убежден Путин.

19 июня Алексей Данилов заявил, что Россия терпит во время полномасштабной войны гораздо большие потери, чем Украина.



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