Вместо демилитаризации состоялась максимальная милитаризация: Данилов рассказал, сколько украинцев получило боевой и военный опыт
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что боевой и военный опыт получают около 1 миллиона украинцев
Об этом Данилов написал в twitter .
"О так называемых целях России. За четыре месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями.
Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План Путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", - убежден Путин.
- 19 июня Алексей Данилов заявил, что Россия терпит во время полномасштабной войны гораздо большие потери, чем Украина.
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