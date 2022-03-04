Вместо "Бэтмена": в России в повторный прокат выйдут фильмы "Брат", "Брат-2" и мультфильмы о трех богатырях
В кинотеатрах России в повторный прокат запускают фильмы "Брат", "Брат-2" и шесть частей франшизы "Три богатыря"
Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Так, компания "Наше кино" выпустит в российский кинотеатральный прокат фильмы компании "СТВ": 24 марта на экраны выйдут картины "Брат" и "Брат-2", а с 7 апреля в повторном прокате стартует блокбастер "Салют-7" Клима Шименко .
Также на экранах покажут другие фильмы компании: "Жмурки", "Об уродах и людях", "Морфий", "Я тоже хочу", "Мне не больно" и "Кочегар".
Кроме этого, в прокат снова выйдут анимационные проекты студии "Мельница": "Алеша Попович и Тугарин-змей", "Добрыня Никитич и змей Горыныч", Илья Муромец и Соловей-разбойник", шесть частей франшизы "Три богатыря", а еще "Иван-цревич и Серый волк".
- Напомним, 28 февраля сервис Megogo удалил все российские фильмы и попросил пользователей сообщать в случае обнаружения российского контента.
- Киностудия Warner Bros., ранее планировавшая показать нового "Бэтмена" в России, изменила решение вскоре после сообщения Disney и также заявила о паузе в показах премьер в РФ.
- 1 марта Walt Disney остановил показ своих фильмов в кинотеатрах РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
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