В Украине сократили сроки самоизоляции во время лечения пациентов с COVID-19 до 5 дней

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"Раньше пациент должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не ранее 10 дней со времени появления симптомов или первого положительного теста", - говорится в сообщении.



Уточняется, что теперь повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР. Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР.



"Если человек получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания, то самоизоляцию можно завершать", - отмечают в министерстве.



Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования.



Кроме того, были изменены требования к повторному проведению тестирования. Теперь подтвержденным считается случай COVID-19 без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Основное условие – контакт с подтвержденным случаем COVID-19.



"Ранее подтверждение экспресс-тестами было достаточно только для лиц, у которых имелись симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждение ПЦР-методом", - напоминают в пресс-службе.



В Минздраве добавляют, что получившие полный курс прививки и ревакцинацию можно считать контактами низкого риска.

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