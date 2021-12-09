#ВместеПротивКоррупции: США выступили в поддержку украинских антикоррупционных активистов
В четверг, 9 декабря, США заявили о поддержке украинских активистов, противодействующих коррупции
Заявление обнародовало в Facebook посольство США в Украине.
"Соединенные Штаты поддерживают украинских активистов в их усилиях по противодействию коррупции и стремятся положить конец безнаказанности коррупционеров. Хотя впереди еще много работы, Украина уже преодолела долгий путь после Революции Достоинства! #ВместеПротивКоррупции", - говорится в заявлении.
Напомним, 9 декабря США объявили о введении санкций против первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, а также против отстраненного от должности главы КСУ судьи Александра Тупицкого и его супруги.
По данным США, Портнов в 2019 году стремился устроить на высшие судебные должности лояльных чиновников и покупать судебные решения, а также пытался сговориться с высокопоставленным украинским чиновником влиять на Конституционный Суд Украины и был причастен к попытке повлиять на Генпрокуратуру.
Тупицкого США считают причастным к "значительной коррупции" , в частности, получению денежной взятки во время работы в судебной системе.
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