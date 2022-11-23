Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сербская "Црвена Звезда" и российский "Зенит" сыграли пропагандистский матч под слоганом "Вместе – за одно". Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

На стадионе присутствовали как русские, так и сербские фанаты. Не обошлось без привычных для РФ террористических символов "Z" и "V".

На трибунах также вывесили немало пропагандистских баннеров, подчеркнувших "дружбу народов".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb