"Вместе – за одно": сербская "Црвена Звезда" сыграла в России пропагандистский матч с "Зенитом"
Сербский клуб "Црвена Звезда" провел в России товарищеский пропагандистский матч с питерским "Зенитом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сербская "Црвена Звезда" и российский "Зенит" сыграли пропагандистский матч под слоганом "Вместе – за одно". Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
На стадионе присутствовали как русские, так и сербские фанаты. Не обошлось без привычных для РФ террористических символов "Z" и "V".
На трибунах также вывесили немало пропагандистских баннеров, подчеркнувших "дружбу народов".
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