"Вместе со всем миром": Зеленский перенес День молодежи
Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому День молодежи в Украине будут отмечать 12 августа, в Международный день молодежи
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский подписал указ с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы.
Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
Указ президента 1994 года о Дне молодежи, согласно которому праздник отмечался в последнее воскресенье июня утратил силу.
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