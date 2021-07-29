"Вместе со всем миром": Зеленский перенес День молодежи

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подписал указ с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы.

Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Указ президента 1994 года о Дне молодежи, согласно которому праздник отмечался в последнее воскресенье июня утратил силу.