Вместе со Stinger: Латвия передаст Украине сухпайки и экипировку
Латвия передаст армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также сухпайки и индивидуальную армейскую экипировку
Об этом сказал министр обороны и вице-премьер Латвии Артис Пабрикс телеканалу "Настоящее время".
По его словам, Латвия в ближайшее время отправит в Украину американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые были на вооружении в латвийской армии, индивидуальную экипировку для солдат латвийского производства и сухие пайки.
Пабрикс отметил, что Латвия получила разрешение от Вашингтона и будет посылать Stinger в Украину. В латвийском обществе нет разногласий в отношении оказания помощи Украине.
В интервью чешскому изданию iRozhlas глава минобороны Латвии подчеркнул, что груз военной помощи Украине планируют "послать в ближайшие недели".
Пабрикс призвал другие страны ЕС и НАТО "помогать Украине и поддерживать украинцев".
- Напомним, 20 января Латвия заявила о готовности предоставить Украине летальное и нелетальное вооружение.
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