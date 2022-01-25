Вместе со Stinger: Латвия передаст Украине сухпайки и экипировку

Об этом сказал министр обороны и вице-премьер Латвии Артис Пабрикс телеканалу "Настоящее время".



По его словам, Латвия в ближайшее время отправит в Украину американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые были на вооружении в латвийской армии, индивидуальную экипировку для солдат латвийского производства и сухие пайки.



Пабрикс отметил, что Латвия получила разрешение от Вашингтона и будет посылать Stinger в Украину. В латвийском обществе нет разногласий в отношении оказания помощи Украине.



В интервью чешскому изданию iRozhlas глава минобороны Латвии подчеркнул, что груз военной помощи Украине планируют "послать в ближайшие недели".



Пабрикс призвал другие страны ЕС и НАТО "помогать Украине и поддерживать украинцев".

Напомним, 20 января Латвия заявила о готовности предоставить Украине летальное и нелетальное вооружение.

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