Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

Как говорится в сообщении, во время рабочей поездки в Харьковскую область, в деоккупированном Изюме, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что жители всех временно оккупированных территорий Украины, в том числе и Крыма, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь .

"Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся. "Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что жители временно оккупированного Крыма все эти годы находятся под давлением пропаганды РФ, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.

"Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне", - подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что украинские военные на освобожденных территориях жители встречают с теплотой.

"Это очень чувственный момент. Это значит, что вместе с Вооруженными силами Украины возвращается жизнь", – сказал Президент Украины.

После увиденного в деоккупированном Изюме Владимир Зеленский отметил, что очень хорошо знал этот регион еще до того, как стал президентом, поэтому то, что российские оккупанты сделали с городом, шокирует.

"То, что мы видим, шокирует, хотя мы уже видели такое в Буче, на первых деоккупированных территориях. Так же разрушенные здания, убитые люди... К сожалению, это часть нашей сегодняшней истории. И часть современной российской нации - то, что они сделали", – отметил Глава государства.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за направление в Украину следователей и прокуроров, которые помогают в сборе материалов по преступлениям России на деоккупированных территориях.

"Мы все понимаем, что этот процесс небыстрый. Наш Офис Генерального прокурора работает, выполняет важные задачи. Они позволяют и журналистам, и следователям приезжать в эти места, находить важные детали... И тогда, уверен, за все это будут приговоры, будет трибунал. Я в этом не сомневаюсь ни секунды", - сказал Президент.

12 сентября депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил, что украинский флаг уже взвился на здании Изюмского городского совета.

По состоянию на 12 сентября в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области уничтожено 80% инфраструктуры. В настоящее время в городе находится около 10 тыс. жителей

Также депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник на брифинге Медиацентра рассказал, что известно о тысяче погибших жителей Изюма Харьковской области, в городском совете говорят, что потери значительно больше.

Генерал полиции 3-го ранга Валерий Середа рассказал, что в деоккупированном городе Изюм произошло поднятие государственного флага Украины в присутствии президента Зеленского.

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