Вместе с США, Канадой и еще 12 странами: Украина примет участие в международных военных учениях Agile Spirit 2021 в Грузии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское командование ВС США .

"Это десятые учения Agile Spiri. Впервые они проводились в Грузии в 2011 году и являются учениями морской пехоты США в Европе и грузинских вооруженных сил", - отмечается в пресс-релизе.

В учениях примут участие более 2,5 тыс. военных из 15 стран, в числе которых Грузия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Испания, Турция, Украина, Великобритания, США, Канада, Италия и Азербайджан.

Обучение будут проходить на уровне бригад: будут совместные действия подразделений с боевой стрельбой в составе батальонов.

"Agile Spirit 2021 повышает готовность и оперативную совместимость сил США, Грузии, союзников и региональных партнеров", - подчеркнули в командовании.