Вместе с США, Канадой и еще 12 странами: Украина примет участие в международных военных учениях Agile Spirit 2021 в Грузии
Международные военные учения Agile Spirit 2021 пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское командование ВС США .
"Это десятые учения Agile Spiri. Впервые они проводились в Грузии в 2011 году и являются учениями морской пехоты США в Европе и грузинских вооруженных сил", - отмечается в пресс-релизе.
В учениях примут участие более 2,5 тыс. военных из 15 стран, в числе которых Грузия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Испания, Турция, Украина, Великобритания, США, Канада, Италия и Азербайджан.
Обучение будут проходить на уровне бригад: будут совместные действия подразделений с боевой стрельбой в составе батальонов.
"Agile Spirit 2021 повышает готовность и оперативную совместимость сил США, Грузии, союзников и региональных партнеров", - подчеркнули в командовании.
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