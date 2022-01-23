Вместе с ракетами Javelin в Украину впервые поступили гранатометы SMAW-D. Фотофакт
Соединенные Штаты передали Украине ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D ("одноразовый")
Фотографии процесса подготовки к отправке в Украину прибывшей в "Борисполь" в ночь на 22 января 2022 года партии вооружения и боеприпасов обнародовал информационный портал Минобороны США DVIDS, передает Еспресо.TV .
Фото подготовки боеприпасов датировано 21 января.
"Военные и гражданские лица 436-й эскадрильи воздушной базы раскладывают на поддонах боеприпасы, вооружение и другое оборудование, направляющееся в Украину во время зарубежной военной миссии", - говорится в сообщении DVIDS.
"Среди партии подготовленных боеприпасов в тубусах есть и такие, которые раньше в Украину не поставлялись (по крайней мере, об этом неизвестно широкой общественности и СМИ). Речь идет о гранатометах M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D ("одноразовый")" , - отмечает в свою очередь украинский портал Милитарный.
Справка
SMAW-D – это ручная одноразовая реактивная граната, предназначенная для разрушения полевых фортификационных сооружений, проработки проходов в заграждениях, стенах зданий. Граната имеет 83-мм фугасную боевую часть HEDP (High Explosive Dual Purpose), содержащую 1,1 кг взрывчатого вещества с двойным режимом работы взрывателя.
Срабатывание боевой части (мгновенная или замедленная детонация) определяется взрывателем автоматически в момент встречи гранаты с целью. Подрывник рассчитан на мгновенную детонацию при стрельбе по защищенным целям или на подрыв с замедлением при поражении слабо защищенных целей.
Хотя BDM оптимизирована для использования против фортификационных сооружений, она также способна на уничтожение небронированной и легкобронированной техники.
- Напомним, утром субботы, 22 января 2022 года, Украинское государство получило первую партию помощи по безопасности от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн.
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