Для меня основным в скандале с 5 каналом является то, что он уже год, как незаконно выброшен из эфира.

Можно по-разному относиться к оппозиционным СМИ. Но ни у кого нет даже малейших сомнений, что 5 канал, espreso.tv, Телеканал "Прямой" - патриотические каналы с ярко выраженной проукраинской позицией. Их вещание никак нельзя было назвать пророссийским.

Когда Зеленский отвечал, что рад, когда 5 канал показывают по телевизору, он не был честным. Потому что по телевизору 5 канал не показывают

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Когда Зеленский отвечал, что рад, что 5 канал показывают по телевизору, он не был честным. Потому что по телевизору 5 канал не показывают. Вернее, показали. Один раз в год. Когда журналисты 5-го задали вопросы, на которые он не нашел ответов.

Свобода слова – основа демократического общества. Без свободы слова нам не светит ни ЕС, ни НАТО, ни послевоенное восстановление за счет западных доноров.

И здесь большие вопросы к президенту Украины. Потому что, похоже, вместе с "олигархами" президент победил и свободу слова.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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