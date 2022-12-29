Вместе с монументом Екатерине II в Одессе был демонтирован памятник Суворову

Об этом сообщил Одесский городской совет.

"Согласно решению сессии городского совета в Одессе был демонтирован памятник А. Суворову. Монумент будет передан в Одесский художественный музей для его временного хранения", - отмечается в официальном телеграмм-канале горсовета.

Отметим, что снос Суворова произошел одновременно с демонтажем памятника Екатерине II.

Напомним, 30 ноября одесские депутаты во второй раз проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II и Суворову

Ранее, в конце сентября, депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II

В сентябре неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.

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