Вместе с крейсером "Москва" ликвидирован и его командир, - Геращенко

Об этом советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Telegram.

"Капитан 1 ранга, командир крейсера "Москва" – Куприн Антон Валерьевич – погиб при взрыве и пожаре на борту бывшего флагмана Черноморского флота России", – отметил Геращенко.



О гибели командира ракетного крейсера "Москва" также сообщает Telegram-канал "Новости Вооруженных Сил Украины". Как говорится в публикации, именно капитан Антон Куприн отдавал приказы на обстрелы крылатыми ракетами украинских городов.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

В Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.

Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.

В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

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