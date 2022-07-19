Вместе с Камбоджей и Афганистаном: США внесли Россию в список стран-пособников по торговле людьми
Власти США отнесли Россию к разряду государств, демонстрирующих в отношении торговли людьми "поощряющую политику или ее элементы"
Об этом говорится в очередном годовом отчете Госдепа США.
"Мы крайне озабочены рисками, связанными с торговлей людьми, с которыми сталкиваются как внутренние мигранты, так и люди, бежавшие из Украины", – говорится в документе.
О том, что украинские беженцы, большинство которых составляют дети и женщины, подвергаются опасности за рубежом, ранее говорили европейские НКО и власть.
В списке американского Госдепа, где страны расположены по разрядам в зависимости от количества случаев торговли людьми на их территории, Россия включена в третий разряд вместе с Камбоджей и Афганистаном.
- Также сегодня стало известно , что индекс свободы перемещения у российского паспорта значительно хуже, чем у украинского.
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