Об этом говорится в очередном годовом отчете Госдепа США.

"Мы крайне озабочены рисками, связанными с торговлей людьми, с которыми сталкиваются как внутренние мигранты, так и люди, бежавшие из Украины", – говорится в документе.

О том, что украинские беженцы, большинство которых составляют дети и женщины, подвергаются опасности за рубежом, ранее говорили европейские НКО и власть.

В списке американского Госдепа, где страны расположены по разрядам в зависимости от количества случаев торговли людьми на их территории, Россия включена в третий разряд вместе с Камбоджей и Афганистаном.

Также сегодня стало известно , что индекс свободы перемещения у российского паспорта значительно хуже, чем у украинского.

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