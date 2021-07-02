Вместе с Безосом в космос полетит 82-летняя Уолли Фанк, которая в 1960-х годах прошла обучение на астронавта
Американский мультимиллиардер Джефф Безос заявил, что в космический полет вместе с ним полетит 82-летняя Уолли Фанк
Об этом сообщила одна из компаний Безоса Blue Origin.
В сообщении компании отмечается, что Фанк будет на борту 20 июля как "почетная гостья", вместе с самим Безосом, его братом Марком и еще не известным лицом, которое станет победителем благотворительного аукциона за право взлететь в космос.
Фанк - бывшая пилотесса, в 1960-е годы была одной из группы Mercury 13 - тринадцати женщин, которых тайно тренировали на астронавтов по тем же программам, что и мужчин, во времена, когда США осуществляли свою первую пилотируемую космическую программу Mercury. Но это была частная инициатива, которая не была проектом Национальной аэрокосмической администрации США (НАСА), и ни одна из этих женщин так и не попала в космос.
Фанк станет самым пожилым человеком, который побывает в космосе, и побьет рекорд американца Джона Гленна - он побывал в космосе впервые по программе Mercury.
"Никто не ожидал дольше, чем она. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве почетного гостя", - написал миллиардер.
В прикрепленном к посту Безоса ролике бизнесмен описывает Фанк будущий полет и спрашивает, что она скажет по этому поводу. Фанк ему отвечает: "Что я могу сказать. Это лучшее, что случалось со мной в жизни!"
Отметим, что Безос объявил о решении отправиться в космос в начале июня. Миллиардер рассказал, что это было мечтой всей его жизни. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard.
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