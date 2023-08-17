"Вместе партнерами работаем, чтобы быть среди приглашенных на саммит G20", - МИД Украины
Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит "Группы двадцати", который состоится в Индии в сентябре
Об этом в эфире телемарафона в среду заявил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, передает "Европейская правда".
Как объяснил Точицкий, Украина хочет принять участие в саммите G20, учитывая, что там будут подниматься экономические проблемы.
"Мы считаем, что то, что осуществляет Российская Федерация по прекращению "зернового соглашения", является большим вызовом для экономик не только стран Африки и Азии, но и мировых экономик", - отметил чиновник МИД.
"Следовательно, мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участниц этого саммита", – добавил он.
Справочно . Группа 20 (G20), созданная в 1999 году, состоит из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, России, Саудовской Аравии, ЮАР, Турции, Великой Великобритании, США и Европейского Союза. Итого приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и примерно две трети населения мира.
- 10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
- 15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
- 16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил во время встречи с международными СМИ, что Украина не была приглашена на предстоящий саммит. По его словам, кроме постоянных членов "Группы двадцати" на встречу в Нью-Дели пригласили только девять государств: Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и ОАЭ.
- Напомним, что на минувший саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "формулу мира".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное