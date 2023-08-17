"Вместе партнерами работаем, чтобы быть среди приглашенных на саммит G20", - МИД Украины

Об этом в эфире телемарафона в среду заявил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, передает "Европейская правда".

Как объяснил Точицкий, Украина хочет принять участие в саммите G20, учитывая, что там будут подниматься экономические проблемы.

"Мы считаем, что то, что осуществляет Российская Федерация по прекращению "зернового соглашения", является большим вызовом для экономик не только стран Африки и Азии, но и мировых экономик", - отметил чиновник МИД.

"Следовательно, мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участниц этого саммита", – добавил он.

Справочно . Группа 20 (G20), созданная в 1999 году, состоит из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, России, Саудовской Аравии, ЮАР, Турции, Великой Великобритании, США и Европейского Союза. Итого приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и примерно две трети населения мира.