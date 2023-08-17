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"Вместе партнерами работаем, чтобы быть среди приглашенных на саммит G20", - МИД Украины

17 августа, 2023 четверг
01:24
Мир G20

Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит "Группы двадцати", который состоится в Индии в сентябре

Об этом в эфире телемарафона в среду заявил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, передает "Европейская правда".

Как объяснил Точицкий, Украина хочет принять участие в саммите G20, учитывая, что там будут подниматься экономические проблемы.

"Мы считаем, что то, что осуществляет Российская Федерация по прекращению "зернового соглашения", является большим вызовом для экономик не только стран Африки и Азии, но и мировых экономик", - отметил чиновник МИД.

"Следовательно, мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участниц этого саммита", – добавил он.

Справочно . Группа 20 (G20), созданная в 1999 году, состоит из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, России, Саудовской Аравии, ЮАР, Турции, Великой Великобритании, США и Европейского Союза. Итого приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и примерно две трети населения мира.

  • 10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
  • 15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
  • 16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил во время встречи с международными СМИ, что Украина не была приглашена на предстоящий саммит. По его словам, кроме постоянных членов "Группы двадцати" на встречу в Нью-Дели пригласили только девять государств: Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и ОАЭ.
  • Напомним, что на минувший саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "формулу мира".
Экономика
Украина
G-20
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