"Вместе мы сохраняем. Вместе мы творим": представительство ЕС в Украине объявило конкурс художественных проектов, посвященных войне
В рамках кампании "Вместе мы храним. Вместе мы творим" объявлен конкурс художественных проектов на тему российской агрессии против Украины с 2014 года до настоящего времени
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
Главная цель конкурса – поощрить творческое выражение и дискуссию о войне через художественный взгляд, продемонстрировать роль ЕС в сохранении, поддержке и восстановлении украинской культуры, особенно современного искусства.
"Конкурс создает платформу для активного обсуждения темы войны в Украине и помощи ЕС в сфере сохранения культурного наследия и развития современной культуры, которая будет включать публичные дискуссии, семинары и открытые встречи с кураторами, где будут обсуждаться темы, освещенные в их художественных проектах. Такой подход будет способствовать созданию важного диалога и обмена идеями между художниками, зрителями, экспертами и общественностью", – пишет ведомство.
Будут принимать произведения в стиле: живопись, скульптура, инсталляция и графика с учетом возможностей выставочных помещений. Участники могут выбирать форму выражения, которая лучше передает их концепцию и идею.
"Таким образом, конкурс предоставляет возможность для кураторов и художников выразить свои мысли и чувства о войне в Украине и ее непосредственном влиянии на взаимодействие Украины и ЕС. Он также будет способствовать углублению понимания этих сложных вопросов через художественный взгляд и формирование культурного диалога", - поясняют в министерстве.
Проекты необходимо присылать в формате pdf-презентаций, которые будут содержать концепцию проекта, название, список художников и примеры произведений до 20 июня по электронному адресу: [email protected]
В письме необходимо отметить: Конкурс художественных проектов ЕС .
Подробнее об условиях участия в конкурсе .
Инициировали проект Представительство ЕС в Украине в партнерстве с Киевской городской галереей искусств Лавра.
- 30 мая к Международному дню защиты детей в Музее войны в рамках проекта "ArtArmor.Дети" открылась выставка работ юных художников "Краски Победы".
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