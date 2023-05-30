Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

Главная цель конкурса – поощрить творческое выражение и дискуссию о войне через художественный взгляд, продемонстрировать роль ЕС в сохранении, поддержке и восстановлении украинской культуры, особенно современного искусства.

"Конкурс создает платформу для активного обсуждения темы войны в Украине и помощи ЕС в сфере сохранения культурного наследия и развития современной культуры, которая будет включать публичные дискуссии, семинары и открытые встречи с кураторами, где будут обсуждаться темы, освещенные в их художественных проектах. Такой подход будет способствовать созданию важного диалога и обмена идеями между художниками, зрителями, экспертами и общественностью", – пишет ведомство.

Будут принимать произведения в стиле: живопись, скульптура, инсталляция и графика с учетом возможностей выставочных помещений. Участники могут выбирать форму выражения, которая лучше передает их концепцию и идею.

"Таким образом, конкурс предоставляет возможность для кураторов и художников выразить свои мысли и чувства о войне в Украине и ее непосредственном влиянии на взаимодействие Украины и ЕС. Он также будет способствовать углублению понимания этих сложных вопросов через художественный взгляд и формирование культурного диалога", - поясняют в министерстве.

Проекты необходимо присылать в формате pdf-презентаций, которые будут содержать концепцию проекта, название, список художников и примеры произведений до 20 июня по электронному адресу: [email protected]

В письме необходимо отметить: Конкурс художественных проектов ЕС .

Подробнее об условиях участия в конкурсе .

Инициировали проект Представительство ЕС в Украине в партнерстве с Киевской городской галереей искусств Лавра.