Вместе мы сила: Зинченко показал, как сборная Украины праздновала выход в плей-офф ЧМ-2022

Фотографии Зинченко выложил в Instagram.

"Вместе мы сила", - прокомментировал хавбек сборной Украины снимки, на которых футболисты сборной Украины празднуют выход в плей-офф чемпионата мира у трибуны с украинскими болельщиками в Зенице.

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 финишировала в группе D на втором месте. Первыми соперниками команды Петракова в плей-офф могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи - 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.

Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.

Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Александр Петраков после выхода сборной Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира по футболу станет полноправным главным тренером национальной команды.

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