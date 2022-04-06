"Вместе мы сила!", - в Генштабе показали, как выглядит захваченная во время контрнаступательной операции техника и боеприпасы к ней

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



"Вместе мы сила! Подразделениями Центра спецназначения Военная служба правопорядка в ВСУ передана захваченной во время контрнаступательной операции технике и боеприпасам к ней одной из боевых бригад. Теперь трофеи будут служить в пользу Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.



Фото:





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb