"Вместе мы сила!", - в Генштабе показали, как выглядит захваченная во время контрнаступательной операции техника и боеприпасы к ней
Генштаб Вооруженных Сил Украины показал новую захваченную во время контрнаступательной операции технику и боеприпасы к ней одной из боевых бригад
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Вместе мы сила! Подразделениями Центра спецназначения Военная служба правопорядка в ВСУ передана захваченной во время контрнаступательной операции технике и боеприпасам к ней одной из боевых бригад. Теперь трофеи будут служить в пользу Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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