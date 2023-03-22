"Вмешательство во внутренние дела": Молдова ответила на идею Захаровой переименовать румынский язык в молдавский
МИД Молдовы ответил на заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой, в котором она посоветовала переименовать румынский язык в молдавский и отметил, что такие высказывания - вмешательство в дела страны
Об этом пишет Newsmaker .
В МИД Молдовы отметили, что выбирать название – это суверенное право каждой страны, и что государство "не нуждается в уроках истории".
"Заявление официального представителя МИД России – это вмешательство во внутренние дела Молдовы. Это наше суверенное право — решать, как называть язык, на котором мы говорим. Нам не нужны уроки истории. Мы снова обращаемся к российской стороне с призывом не допускать вмешательства во внутренние дела нашей страны", - заявили в МИДе.
Ранее Захарова в своем телеграмм-канале заявила, что государственный язык Молдовы должен называться "молдавский" и переписывать название надо "придерживаясь исторической логики". Она также отметила в сообщении, что румынский и молдавский похожи, однако это "разные диалекты".
"Если хотят переписывать название языка, то пусть придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот", - написала Захарова.
- Молдавский парламент одобрил решение о переименовании государственного языка с молдавского в румынский: 58 депутатов поддержали инициативу.
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