Об этом пишет Newsmaker .

В МИД Молдовы отметили, что выбирать название – это суверенное право каждой страны, и что государство "не нуждается в уроках истории".

"Заявление официального представителя МИД России – это вмешательство во внутренние дела Молдовы. Это наше суверенное право — решать, как называть язык, на котором мы говорим. Нам не нужны уроки истории. Мы снова обращаемся к российской стороне с призывом не допускать вмешательства во внутренние дела нашей страны", - заявили в МИДе.

Ранее Захарова в своем телеграмм-канале заявила, что государственный язык Молдовы должен называться "молдавский" и переписывать название надо "придерживаясь исторической логики". Она также отметила в сообщении, что румынский и молдавский похожи, однако это "разные диалекты".

"Если хотят переписывать название языка, то пусть придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот", - написала Захарова.