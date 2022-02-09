Вмешательство в выборы США, кибератаки, притеснение оппозиции: S&P и Fitch прогнозируют длительное ослабление экономики РФ даже без нового нападения на Украину
Экономика России пострадает, даже если она откажется от планов вторжения на территорию Украины
Об этом заявили аналитики рейтинговых агентств S&P и Fitch, передает РБК.
Аналитики Fitch отмечают, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и более серьезных санкций против России.
"Санкции, вероятно, будут соответствовать каким-либо действиям, предпринятым Россией, в отношении чего сохраняется высокая неопределенность", - говорится в материалах агентства.
S&P отмечают, что на экономику России влияет обострение ситуации с Украиной и перспектива введения санкций: запрет российским банкам проводить операции в долларах США, отключение от международной системы SWIFT, запрет для инвесторов на владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке.
"Даже если эти крайне негативные сценарии не будут реализованы, риск введения строгих санкций, скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает ее привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что еще больше ослабит ее интеграцию в мировую экономику", - говорится в материалах S&P.
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